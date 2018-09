เฟนาติ นักแข่งโมโต 2 ถูกยกเลิกสัญญา หลังกำเบรกคู่แข่ง ระหว่างชิ

โรมาโน เฟนาติ นักแข่งโมโต 2 ชาวอิตาเลียน ถูก มาริเนลรี สไนเปอร์ ต้นสังกัดในศึกจักรยานยนตร์ทางเรียบ แถลงยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว หลังทีมต้นสังกัดรับไม่ได้กับพฤติกรรมของเจ้าตัวไปใช้มือกำเบรกที่แฮนด์ของคู่แข่ง ระหว่างการแข่งขันที่มิซาโน ในซานมาริโน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยการแข่งขันในวันดังกล่าว เจ้าตัวถูกตีธงดำดิสควอลิฟายจากการแข่งขันทันที ก่อนจะถูกสั่งแบน 2 สนาม แต่ล่าสุดนักแข่งรายนี้เจอปัญหาใหญ่กว่าเดิมเมื่อถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาทันที จากสัญญาเดิมที่เขาจะหมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนี้

Disgraced Italian rider #RomanoFenati has been sacked by the Marinelli Snipers Team but calls remain for a lifetime ban following a life-threatening incident where he grabbed a competitor's brake lever at 140mph during the #SanMarinoGP 🏁❌#Moto2 @MotoGP pic.twitter.com/j1oO0KsKAG

— Donna Furlong Stelling (@donnafstelling) September 10, 2018