ช้างศึกแค่ผู้ชม! แฟนมาเลย์คึก แห่เข้าสนามรอบชิงฯก่อนเตะ3ชม.

ความเคลื่อนไหวฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง มาเลเซีย พบ เวียดนาม โดยนัดแรก จะแข่งขันกันวันที่ 11 ธ.ค. (วันนี้) เวลา 20.00 น.

โดยก่อนเริ่มเกม 3 ชั่วโมง มีแฟนบอลของเจ้าถิ่น “เสือเหลือง” เดินทางเข้ามารอชมการแข่งขันจนเกือบเต็มความจุ 80,000 ที่นั่งของสนามบูกิต จาริล แล้วแม้ว่าจะมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก

AFF Suzuki Cup 2018 – Three hours to go, the good news is the rain has stopped. More fans making their way into the stadium for tonight's AFF Suzuki Cup first leg final. A capacity crowd of over 80,000 expected. pic.twitter.com/dF3Lxcmro6

— ASEAN Football (@AFFPresse) December 11, 2018