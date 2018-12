โป๊ะแตก บอลภารตะสั่งแบนเจ้าของสถิติ ดาวยิงวัยเอ๊าะ สืบพบอายุจริงเฉียด 30

เมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา มูคี เพื่อนร่วมทีมของ ทิม เคฮิลล์ อดีตนักเตะทีมชาติออสเตรเลีย เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูอายุน้อยที่สุดในอินเดียน ซูเปอร์ ลีกในเกมเสมอ เบงกาลูรู 2-2 ซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นข่าวใหญ่ในอินเดีย ที่แฟนบอลจับตามองเพราะ มูคี ได้กลายเป็นนักเตะดาวรุ่งคนใหม่ของวงการฟุตบอลภารตะ ที่ยิงประตูได้ในวัยเพียงแค่ 16 ปีเท่านั้น ซึ่งเกมดังกล่าว ทิม เคฮิลล์ ถึงกับเดินมาชื่นชม มูคี ว่า นี่คือ โมเมนต์ที่ยอดเยี่ยม และคุณจะจดจำมันไปตลอดชีวิต

"This is the best moment of your life," @Tim_Cahill to tonight's goal scorer Gourav Mukhi.

Don't miss the sensational 🤩 scenes from the Sree Kanteerava Stadium after @JamshedpurFC earned a dramatic draw against @bengalurufc.#LetsFootball #BENJAM #FanBannaPadega pic.twitter.com/ULyOxe5uCB

— Indian Super League (@IndSuperLeague) October 7, 2018