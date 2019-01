ฟาเบรกาส หลั่งน้ำตาอำลาแฟนบอล นัดสุดท้ายในสีเสื้อ เชลซี(คลิป)

ควันหลงจากเกม เชลซี เปิดบ้านเอาชนะ นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 ในฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 3 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชส ฟาเบรกาส มิดฟิลด์สเปน ซึ่งถูกเปลี่ยนตัวกับ เอนโกโล กองเต ในนาที 85 พร้อมกับถอดปลอกแขนกัปตันทีมให้ ดาวิด รุยซ์ เจ้าตัวสวมกอด กับเพื่อนร่วมทีมและโบกมืออำลาแฟนบอลเชลซีในสนามทั้งน้ำตา

A tearful Cesc Fabregas said goodbye to English football this afternoon – barring an exceptional u-turn, it’ll be hello to Ligue 1 next week with AS Monaco. pic.twitter.com/aNk8y3AXf4

