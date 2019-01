น่าเจ็บใจ! แฟน เวียดนาม เริงร่าเย้ย ช้างศึก สนุกมือ หลังพ่าย อินเดีย ยับ

⏱FULL TIME | 🇹🇭 THA 1 – 4 IND 🇮🇳Four goals earn the Indians all three points tonight. What a wonderful start to their #AsianCup2019 campaign!

โพสต์โดย AFC Asian Cup เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019