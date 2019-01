ดูหลายๆ มุม ซาลาห์ โดนอีกแล้วโซเชียลแซวขึ้นชั้นจอมพุ่ง (คลิป)

ชัยชนะของลิเวอร์พูล เหนือ ไบรตัน 1-0 จากประตูโทนลูกจุดโทษของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ซึ่งเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารเองหลังโดน ปาสกาล กรอส เล่นงานในกรอบเขตโทษ เป็นลูกโทษของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่คริสมาสต์เป็นต้นมา

กลายเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งความเห็นล้วนแตกต่างกันไป โดยบางรายก็มองว่าเป็นลูกจุดโทษแน่นอน เพราะถูกดึงแขน จนเสียหลัก บ้างก็ว่า ซาลาห์ โอเวอร์แอคติ้งเกินเหตุ



เรารวบรวมคลิปจังหวะดังกล่าวมาให้พิจารณาอีกครั้ง

Salah's arm/ shirt clearly tugged in the box. Not a dive. Clear penalty. #BHALIV pic.twitter.com/aEShmrDhX1

