แมนฯยู ขึ้นที่ 5 (ชั่วคราว) เฉือน ไบรตัน เฮรวด 7 นัดซ้อน – ป็อกบา ยิงฉลองลูกคนแรก(คลิป)

แมนฯยู ในยุคของโอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ต่อเนื่อง เปิดบ้านเอาชนะ ไบรตัน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เมื่อ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยแมนฯยู ได้เฮก่อน นาทีที่ 27 ปอล ป็อกบา กระชากบอลตัดเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนโดน เกตอง บง กองหลัง ไบรตัน เบียดล้ม ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษ ป็อกบา สังหารไม่พลาด ให้ทีมออกนำก่อน 1-0 พร้อมกับฉลองประตูด้วยท่ากล่อมเด็ก ซึ่งเจ้าตัวมีข่าวว่าได้ลูกคนแรกจาก มาเรีย ซาลาอูส์ แฟนสาวนางแบบชาวโบลิเวีย

กดติดตามเป็นเพื่อน และติดตามข่าวสารกีฬาได้ทาง



Pogba and Dalot goal celebration and the Frenchman scored from the spot. #Mufc #MUNBHA

(🎥 IG: g11ggsy) pic.twitter.com/O8STG9WeTc

— Totally Man Utd™ (@TotallyMUFC) January 19, 2019