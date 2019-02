เดชดำรงค์ ลั่นไฟต์นี้ต้องเอาคืน “คู่ต่อสู้ที่ทำให้ผมแพ้น็อคครั้งแรกในชีวิต”

Jeremy Miado makes a triumphant return to the winner’s circle, knocking out Muay Thai maestro Dejdamrong sor Amnuaysirichoke at 1:29 of round 1.

Jeremy Miado makes a triumphant return to the winner’s circle, knocking out Muay Thai maestro Dejdamrong sor Amnuaysirichoke at 1:29 of round 1.TV: Check local listings for global broadcast

โพสต์โดย ONE Championship เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018