สมุทรปราการ ซิตี้  เปิดตัวสโมสร ฤดูกาล 2019 วางเป้าติดท็อปไฟว์

“เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการ ซิตี้ เปิดตัวสโมสร พร้อมชุดแข่งใหม่ ประจำฤดูกาล 2019 พร้อมตั้งเป้าทำผลงานติดท็อปไฟว์

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่



เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์การค้า เมกา บางนา “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการซิตี้ ยอดทีมแห่งเมืองปากน้ำ ได้จัดงานเปิดตัวสโมสรฯ พร้อมแถลงความพร้อมของทีม และ “ชุดแข่งใหม่” เพื่อสวมใส่ลุยศึกฟุตบอล “โตโยต้า ไทย ลีก 2019” โดยมี ธเนศ พานิชชีวะ ประธานอำนวยการสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ เป็นประธาน และ “โค้ชอั๋น” สุรพงษ์ คงเทพ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

โดยบรรยากาศงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอสมุทรปราการซิตี้ ในครั้งนี้ ได้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแข่งใหม่ ฤดูกาล 2019 ซึ่งมาในคอนเซป “ Forward Samut Prakan” โดยทั้งสิ้น 6 สี ประกอบด้วย ชุดเหย้า (Home) “สีน้ำเงิน” ,ชุดเยือน (Away) “สีขาว” ชุดที่ 3 (Third) “สีเขียว), ชุดผู้รักษาประตู ชุดเหย้า (Home) “สีฟ้า”, ชุดผู้รักษาประตู ชุดเยือน (Away) “สีแดงมารูน” และ ชุดผู้รักษาประตู ชุดที่ 3 (Third) “สีโอโรส” ซึ่งจะจำหน่ายในราคา 590 บาท

ด้าน ธเนศ พานิชชีวะ ประธานอำนวยการสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ กล่าวว่า ต้องบอกว่าเป้าหมายของทีมในปีนี้นั้นเราทุกคนในสโมสรฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมท็อป 5 ของลีกให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการเสริมตัวผู้เล่นเพื่อเข้ามาเติมศักยภาพของทีมเราอย่างเต็มที่ทำให้ ซึ่งนักเตะทุกคนที่เป็นแกนหลักของทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว ยังคงอยู่กับทีม และบวกกับการผสมผสานกับนักเตะที่เราเสริมทัพล้วนมีศักยภาพ จึงให้เราเชื่อมั่นว่าปีนี้จะเป็นปีที่สนุกตื่นเต้นสำหรับแฟนๆ สมุทรปราการซิตี้ อย่างแน่นอน และพวกเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จให้ได้เพื่อแฟนบอลทุกคน

“ส่วนเรื่องแฟนบอลนั้นที่ผ่านมาสโมสรฯ ได้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว “สมุทรปราการซิตี้” จะเป็นทีมตัวแทนจังหวัดของพวกเราลงแข่งขันในฟุตบอล “ไทยลีก 1” ทำให้ต้องบอกว่าเวลานี้พี่น้องชาวสมุทรปราการกำลังใจจดใจจ่อที่จะมาเชียร์ทีมตัวแทนจังหวัดของพวกเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วทำให้ผมเองมั่นใจว่าชาวสมุทรปราการ จะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเราแบบแน่นสนามอย่างแน่นอน” ประธานบริหาร “สมุทรปราการซิตี้” กล่าว

ขณะที่ “โค้ชอั๋น” สุรพงษ์ คงเทพ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นพอสมควร แต่ผู้เล่นตัวหลักของอย่าง พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, คาร์ลอส คาร์เลา , จักพัน ไพรสุวรรณ , พิชา อุทรา และอีกหลายคนยังอยู่กับทีม ขณะเดียวกันในปีนี้เราได้มีการเสริมตัวผู้เล่นเข้าหลายคน อาทิ นพพล พลคำ, บวร ตาปลา และนักเตะต่างชาติอีก 3 ราย คือ จอ โคโค ดาวยิงทีมชาติเมียนมาร์, อิบสัน เมโล่ กองหน้าชาวบราซิเลี่ยนที่มีอิมพอร์ตมาจาก มาริติโม่ ทีมในลีกสูงสุดโปรตุเกส และ อริส ซานิโฟวิค กองหลังชาวสโลวีเนีย ทำให้เชื่อว่าทีมเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาแน่นอน

“ส่วนเรื่องความพร้อมของทีมเราได้มีการเตรียมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทำฝห้เวลานี้ทีมค่อนข้างมีความลงตัวแล้ว ส่วนเรื่องเป้าหมายนั้นแน่นอนในปีนี้เราหวังที่จะทำผลงานให้ดีกว่าฤดูกาล และหวังจะต้องก้าวไปติดท็อปไฟว์ของลีกให้ได้ และในปีนี้ด้วยการเตรียมตัวที่ดีทำให้ผมเชื่อว่าทีมจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน สุดอยากเชิญชวนแฟนๆชาวสมุทรปราการมาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์พวกเรากันเยอะด้วยครับ” กล่าว

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการซิตี้ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี ที่ สนาม สมุทรปราการ สเตเดี้ยม ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.