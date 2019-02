มาเฮอร์ชาลา อาลี จากพอยต์การ์ดสู่ออสการ์ – จากนักบาสฯสู่นักแสดง

มาเฮอร์ชาลา อาลี จากพอยต์การ์ดสู่ออสการ์ – การประกาศรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 91 ประจำปี 2019 เมื่อค่ำวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ถือเป็นคืนแห่งความสำเร็จของ “มาเฮอร์ชาลา อาลี” ดาราชายผิวสี เจ้าของบทบาทน่าจดจำในภาพยนตร์ดราม่าเรื่อง Green Book ซึ่งคว้ารางวัลใหญ่ “ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม” ไปครองได้ตามความคาดหมายของนักวิจารณ์ และตัวอาลีเองก็ได้รับรางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

แต่ใครจะคิดว่าดารามากฝีมือเช่นนี้ อดีตเคยเป็นถึงนักบาสเกตบอลฝีมือดี เคยเล่นในรายการแข่งขันระดับสูงอย่าง NCAA เสียด้วย!

ฉบับนี้เราจะมารับรู้ประวัติด้านกีฬาของดาราออสการ์รายนี้กัน..

กระแสฮือฮาเรื่องอาลีเคยเป็นนักบาสเกตบอลนั้น เริ่มมาจากการที่เพจเฟซบุ๊ก NCAA เอาคลิปการเล่นสมัยอดีตมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เผยให้เห็นลีลาการเล่นอันดุดันของการ์ดจ่ายเจ้าของความสูง 6 ฟุต 4 นิ้ว (193 ซม.)

ปัจจุบันอาลี อายุ 45 ปี เดิมชื่อ เฮอร์ชาล กิลมอร์ (เปลี่ยนชื่อเพราะเปลี่ยนไปนับถืออิสลามเมื่อปีค.ศ.2000) ฝึกฝนการเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็ก จนได้ทุนการศึกษา(ความสามารถพิเศษ-บาสเกตบอล) เข้าสู่ทีมเซนต์ แมรี คอลเลจ ออฟ แคลิฟอร์เนีย ช่วงระหว่างปี 1992 – 1996

จากนั้นได้ลงเล่นระดับดิวิชัน 1 ถึง 97 เกมเลยทีเดียว กินเวลา 4 ฤดูกาลพอดิบพอดี

พอยต์การ์ด กิลมอร์ สวมเบอร์ 23 เบอร์เดียวกับไมเคิล จอร์แดน มีค่าเฉลี่ย 3.6 แต้ม เพราะเน้นสายป้องกันและการจ่ายลูกให้เพื่อนทำแต้ม

หลังเรียนจบ เขาประเมินตัวเองพร้อมทั้งวางแผนอนาคตข้างหน้า ด้วยการตัดสินใจเลิกเล่นกีฬาที่เขารัก เก็บกระเป๋าเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อหาที่เรียน “การแสดง” โดยเขาเล่าถึงช่วงเวลาตอนนั้นว่า (อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร GQ)

“ตอนนั้นผมต้องการทุนบาสเกตบอลเพื่อให้ได้เรียนจบ เมื่อได้เล่นแล้ว ผมก็รู้ตัวว่าคงไปไม่ถึง NBA แน่ๆ, อีกด้านหนึ่ง ผมหลงใหลในการแสดงเช่นเดียวกัน ผมเคยได้รับโอกาสให้ลองรับบทนิดๆ หน่อยๆ ตอนทำกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งผมชอบมาก ผมทำมันได้อย่างง่ายดายเลย”

สำหรับบทของ มาเฮอร์ชาลา อาลี ในหนัง Green Book เขาแสดงเป็นนักดนตรีแจ๊ซชื่อ ดอน เชอร์ลีย์ เนื้อเรื่องเล่าถึง การเดินสายแสดงดนตรีของเชอร์ลีย์ กับคนขับรถ โทนี่ ลิป (วิกโก้ มอร์เทนเซน) ขาใหญ่เชื้อสายอิตาเลียน-อเมริกันจากย่านบรองซ์ ซึ่งทั้งคู่ต้องขับผ่านเส้นทางในยุค 60 สิ่งเดียวที่นำทางคือ สมุดปกเขียว ที่บอกสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนผิวสี พวกเขาต้องฝ่าทั้งกำแพงแห่งสีผิว ภัยอันตรายต่างๆ เช่นเดียวกับน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์ในการเดินทางครั้งสำคัญนี้

ผลงานกำกับ โดย ปีเตอร์ ฟาร์เรลลี (Me, Myself & Irene, There’s Something About Mary, Dumb and Dumber, Kingpin)

