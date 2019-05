รักเธอเสมอ! ซัวเรซ – คูตินโญ ชักภาพร่วมตรา หงส์แดง – โพสต์ซึ้งได้กลับรังเก่า

หลุยส์ ซัวเรซ และ ฟิลิปเป คูตินโญ สองนักเตะคนสำคัญของ บาร์เซโลนา แชมป์ลาลีก้า สเปน 26 สมัย ถือโอกาสชักภาพกับตราสโมสร “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ต้นสังกัดเก่า ในโอกาสที่บุกมาเยือนถิ่นแอนฟิลด์ ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่ 2 โดย นัดแรก บาร์เซโลนา ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่



หลุยส์ ซัวเรซ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “รู้สึกดีเสมอที่ได้กลับมาที่แห่งนี้ ผมได้รับความรักมากมาย และผมจะระลึกถึงที่แห่งนี้ตลอดไป ถึงเวลาลุยงาน และทำฝันให้สำเร็จ”

It’s always nice to return to the place where you received so much love. A place which I’ll always be so thankful too! 👏👏👏Ready to do my job and achieve my dreams 🔴🔵!!!! #COMEBACK #ANFIELD #THEKOP #YNWA pic.twitter.com/fxfc7Ji7yk

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 6, 2019