เมสซี หวิดบวกกับแฟน บาร์เซโลน่า ที่สนามบินในลิเวอร์พูล ก่อนกลับสเปน (มีคลิป)

ลีโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลน่า อารมณ์ค้าง เผชิญหน้ากับแฟนบอล เจ้าบุญทุ่ม ที่สนามบินจอห์น เลนนอน ในเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งกำลังโกรธแค้นเข้ามาต่อว่า หลังไม่พอใจผลงานของทีม ที่พ่าย ลิเวอร์พูล 0-4 ตกรอบรองฯ ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยสกอร์รวม 3-4 แต่โชคดีเหตุการณ์ไม่บานปลาย

Lionel Messi had a night to forget.

Following Barca's 4-0 drubbing at the hands of Liverpool, Leo's anti-doping test took so long that the Barcelona bus to the airport left him at Anfield.#UCL #LIVBAR #TopSport pic.twitter.com/szl72wIh8s

