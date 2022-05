ตะวันฉาย ปะทะเดือด ‘นิคลาส’ คู่เอกในศึก ONE 158 ศุกร์ที่ 3 มิ.ย.นี้

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ได้คิวกลับมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนอีกครั้ง ด้วยการพบกับ “นิคลาส ลาร์เซน” จากเดนมาร์ก ในฐานะคู่เอกของศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้

หลังเอาชนะน็อกเพื่อนรักอย่าง “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตะวันฉาย ก็ประกาศก้องกลางเวที ขอขยับขึ้นมาล่าแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวต (70 กก.) ซึ่งเป็นน้ำหนักธรรมชาติที่ตนถนัดมากกว่า

โดยการขยับรุ่นในครั้งนี้ เป้าหมายของ “ซ้ายดารา” มีเพียงอย่างเดียว นั่นคือการแย่งเข็มขัดจาก “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” มาครองให้ได้

แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ตะวันฉาย ต้องผ่านบททดสอบแรกในพิกัดใหม่ให้ได้ก่อน ด้วยการปะทะกับ นิคลาส กำปั้นมากประสบการณ์วัย 32 ปีจากแดนโคนม ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกมวยไทย WBC และจะเปิดตัวครั้งแรกกับ ONE ในไฟต์นี้

ขณะที่ “ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์” จะกลับมากู้ศรัทธาอีกครั้ง หลังแพ้แบบหมดรูปในไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะพบกับ “เกอร์ดาร์ชาน มานกัต” คู่ต่อกรชาวอินเดีย-แคนาดา ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นฟลายเวต

แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs. นิคลาส

คู่ในรายการ

ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs. นิคลาส ลาร์เซน (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)

ควอน วอน อิล vs. ฟาบริซิโอ อานดราด (MMA รุ่นแบนตัมเวต)

รีซ แม็คลาเรน vs. เซียะ เหวย (MMA รุ่นฟลายเวต)

มาร์คัส อัลเมดา vs. ไซมอน คาร์สัน (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)

ไครัต อักห์เมทอฟ Vs. ทัตสึมิตสึ วาดะ (MMA รุ่นฟลายเวต)

ราเดอ โอพาชิช vs. กูโต อิโนเซนเต (คิกบ็อกซิ่ง เฮฟวีเวต)

คู่นำรายการ

อเล็กซ์ ซิลวา vs. อาเดรียน มาเทอิส (MMA รุ่นสตรอว์เวต)

ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ vs. เกอร์ดาร์ชาน มานกัต (MMA รุ่นฟลายเวต)

มารวน ทูทูฮ์ vs. คอนสแตนติน รูซู (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต)

โอดี เดเลนีย์ vs. เมห์ดี บาร์กี (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)

ดุค ดีเดียร์ vs. จาซูร์ เมียร์ซามูคาเมดอฟ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)

เจเนลีน โอลซิม vs. จูลี เมซาบาร์บา (MMA รุ่นอะตอมเวต)

คิม คยุง ล็อก vs. เอ็ดสัน มาร์เควส (MMA รุ่นไลต์เวต)