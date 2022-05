ศุภณัฎฐ์ ติดโผ 8 แข้งน่าจับมองศึกชิงแชมป์เอเชีย จากเอเอฟซี

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ เอเอฟซี เลือกนักฟุตบอล 8 ราย ให้เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอล ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศอุซเบกิสถาน โดยมีชื่อของ ศุภณัฎฐ์ เหมือนตา กองหน้าทีมชาติไทย วัย 19 ปี จากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดเป็น 1 ใน 8 รายด้วย

โดยเว็บไซต์ของ เอเอฟซี ระบุว่า “เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าผู้เล่นรายนี้อายุเพียง 19 ปี กองหน้าจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวพาดหัวหลังทำประตูใน เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ปี 2019 ด้วยวัย 16 ปี และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขายิงประตูให้กับทีมชาติไทยทุกชุด” นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวยังพูดถึง ศุภโชค สารชาติ พี่ชายของ ศุภณัฎฐ์ ว่าเพิ่งย้ายไปค้าแข้งในเจลีก ประเทศญี่ปุ่น และเชื่อว่า ศุภณัฎฐ์ มีความสามารถและมีศักยภาพที่จะค้าแข้งในต่างประเทศเช่นเดียวกับพี่ชายเช่นกัน และการโชว์ฝีเท้าในฟุตบอล ชิงแชมป์เอเชีย จะเป็นการเร่งโอกาสนั้น

📅 #OTD in 2019…

👶 Suphanat Mueanta became the youngest goalscorer at just 1️⃣ 6️⃣ !#ACL | #OnThisDay pic.twitter.com/XIMUdwshR4

— #ACL2022 (@TheAFCCL) April 9, 2020