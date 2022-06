AIC 2022 สุดเดือด อัดโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม วันละ 12 แมตช์

ฝ่ายจัดการแข่งขันอีสปอร์ตเกม RoV รายการชิงแชมป์นานาชาติ ศึก AIC 2022 เผยโปรแกรมการแข่งขันในออกมาแล้ว โดยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งกันถึงวันละ 12 แมตช์

การแข่งขันอีสปอร์ต เกม RoV รายการนานาชาติ ศึก AIC 2022 กำลังจะเปิดศึกการชิงชัยกันในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 68.3 ล้านบาท โดยล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้เผยโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มช่วงเฟสแรกนั้นจะมีการดวลกันในระบบ Best of 1 หรือ เกมเดียวรู้ผลแบบอัดแน่นถึงวันละ 12 แมตช์ เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โดยรูปแบ่งการแข่งขัน Group Stage ของ AIC 2022 การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยทั้งหมดจะแข่งกันในรูปแบบ Single round-robin เฟสแรกจะมีขึ้นในวันที่ 16 และ 17 มิถุนายน แข่งขันกันในรูปแบบ Best of 1 โดย 3 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่เฟสที่ 2 ซึ่งจะแข่งกันในวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน การแข่งขันในเฟสที่ 2 จะแข่งในรูปแบบ Best of 2 และระบบ Global Ban Pick ทีมที่ชนะจะได้ 3 แต้ม เสมอจะได้ทีมละ 1 แต้ม และหากแพ้จะไม่ได้แต้ม ทีมที่คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ Playoffs

จากนั้นรอบ Playoffs จะประกอบด้วยรอบ Quarter Finals (8 ทีมสุดท้าย) วันที่ 23-26 มิถุนายน และรอบ Semi Finals (4 ทีมสุดท้าย) วันที่ 2-3 กรกฎาคม โดยรอบ Quarter Finals จะเป็นการพบกันระหว่างทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 กับทีมที่ได้รับคะแนนอันดับที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม โดยจะวางทีมอันดับ 1 ไว้ในแต่ละแมตช์ และให้ทีมอันดับ 2 จับสลาก การแข่งขันในรอบนี้จะแข่งกันในรูปแบบ Double-elimination หรือสายบนสายล่าง ทีมที่แพ้จะมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งในสายล่าง รอบแรกของรอบ Quarter Finals จะแข่งขันในรูปแบบ Best of 5 หลังจากนั้นจะแข่งขันในรูปแบบ Best of 7 ทั้งสายบนและสายล่างไปจนถึงรอบ Grand Final ในวันที่ 10 กรกฎาคม เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์

สำหรับรายชื่อทีมในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย

กลุ่ม A: Nova Esports (NV) ตัวแทนจากยุโรปตะวันตก,KFC x Talon (KTN) ตัวแทนจากไทย, Team Flash (FL) ตัวแทนจากเวียดนาม และ Starry Hope (SH) ตัวแทนจากเอเชียใต้

กลุ่ม B: Saigon Phantom (SGP) ตัวแทนจากเวียดนาม, YaLLa Esports (YLA) ตัวแทนจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ , ONE Team Esports (ONE) ตัวแทนจากไต้หวัน และValencia CF Esports (VCF) ตัวแทนจากไทย

กลุ่ม C: INFLUENCE RAGE (INF) ตัวแทนจากบราซิล, Bikertopia Esports (BRO) ตัวแทนจากไต้หวัน, Dewa United Esports (DEW) ตัวแทนจากอินโดนิเซีย และ A Dope Team (ADT) ตัวแทนจาก SEA Wildcard