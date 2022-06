ไม่ต่อสัญญา ปีศาจแดงยืนยัน ปอล ป๊อกบา ย้ายออกจากทีมไร้ค่าตัวซัมเมอร์นี้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงยืนยัน ปอล ป๊อกบา กองกลางคนสำคัญจะย้ายออกจากทีมช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้หลังสัญญาหมดลง

สำหรับ ป๊อกบา ย้ายกลับมาค้าแข้งให้ “ปีศาจแดง” จาก ยูเวนตุส เมื่อปี 2016 ด้วยค่าตัว 89 ล้านปอนด์ (ราว 3.84 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของโลกในเวลานั้น

อย่างไรก็ตาม ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศส กำลังจะหมดสัญญากับ แมนฯ ยูไนเต็ด หลังจบฤดูกาลนี้ และยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการขยายออกไปแต่อย่างใด ทำให้เขาจะสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวในตลาดแข้งรอบนี้

