ตะวันฉาย อุบไต๋หวังเซอร์ไพรส์ “นิคลาส” บนสังเวียน

ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม แย้มมีทีเด็ดเอาไว้รอเซอร์ไพรส์ “นิคลาส ลาร์เซน” บนสังเวียนแล้ว เพื่อประเดิมชัยไฟต์แรกที่ขยับขึ้นมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65

ตะวันฉาย ถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการเปิดตัวกับ ONE ภายใต้พิกัดแบนตัมเวต (65.8 กก.) ทำให้เขาถูกคาดหมายว่า อาจก้าวขึ้นมาผงาดเป็นเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ในอนาคต

แต่หลังจากเอาชนะ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กำปั้นวัย 23 ปีก็ประกาศขยับขึ้นมาหาความท้าทายใหม่รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) เนื่องจากเป็นน้ำหนักธรรมชาติที่ตัวเองถนัดมากกว่า กระทั่งได้รับการวางตัวให้พบกับ นิคลาส นักสู้จอมเก๋าจากแดนโคนมเป็นด่านแรก

ถึงแม้ ตะวันฉาย จะมีความเจนจัดบนสังเวียน แต่เนื่องจากการขยับขึ้นมาอยู่ในรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิม อีกทั้งคู่ต่อสู้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกมวยไทย WBC ทำให้เขาต้องฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมเป็นสองเท่า

นอกจากนี้ เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ยังเผยอีกว่า ได้เตรียมอาวุธเด็ดเอาไว้รอเซอร์ไพรส์คู่แข่งแล้ว ส่วนจะเป็นทีเด็ดในรูปแบบใดนั้น ต้องไปรอดูกันบนสังเวียนอีกที

“จากที่ผมศึกษา นิคลาส มา ก็มองว่าเขาเป็นมวยที่ไม่ธรรมดานะครับ เขาก็ชกกับคนเก่ง ๆ มาเยอะ และชกในรุ่นเฟเธอร์เวตมานานแล้ว ทักษะมวยไทยถือว่าใช้ได้เลย อีกอย่างหมัดของเขาก็อันตรายเหมือนกันครับ ทั้งหนัก เร็ว และคม ยิ่งถ้าเป็นนวมเล็กด้วย ผมก็ยิ่งประมาทไม่ได้เลย ถ้าพลาดก็อาจร่วงได้ครับ”

“เท่าที่ดูเขาเป็นมวยบู๊ที่เดินเข้าหา ซึ่งก็เข้าทางผมครับ ผมก็จะเก็บทุกเม็ดทุกดอก เตรียมอาวุธไว้ทั้งหมัด ศอก และเตะ มีให้เห็นแน่นอน ยังไงต้องมีนับมีน็อกครับ ส่วนทีเด็ด ผมขอเก็บไว้ก่อน รอดูกันบนเวทีอีกทีครับ”

แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.