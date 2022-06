อยู่แอนฟิลด์ต่อ เจมส์ มิลเนอร์ ขยายสัญญากับหงส์แดงถึงปี 2023

เจมส์ มิลเนอร์ กองกลางจอมเก๋า ลิเวอร์พูล ขยายสัญญากับ “หงส์แดง” ออกไปอีก 1 ปีหรือถึงปี 2023 อย่างเป็นทางการ

สำหรับ มิลเนอร์ วัย 36 ปีย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ ลิเวอร์พูล แบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี 2015 ซึ่งเขาลงสนามให้ “หงส์แดง” ไปทั้งหมด 289 นัดทุกรายการทำได้ 26 ประตูกับ 44 แอสซิสต์

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ

— Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022