คล็อปป์ ยก นูนเญซ คือนักเตะที่หงส์แดงมองหา - เทรนต์ โพสต์ต้อนรับเพื่อนร่วมทีมใหม่

เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ยก ดาร์วิน นูนเญซ คือนักเตะซึ่งมีทุกอย่างที่ทีมกำลังมองหา ขณะที่ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ โพสต์ต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่รายนี้

ลิเวอร์พูล เพิ่งประกาศคว้าตัว นูนเญซ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว 64 ล้านปอนด์ (ราว 2.69 พันล้านบาท) และอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 85 ล้านปอนด์ (ราว 3.57 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสรหากบรรลุเงื่อนไขต่างๆ

โดย นูนเญซ จะเซ็นสัญญากับ “หงส์แดง” เป็นเวลา 6 ปีหรือถึงปี 2028 และจะสวมเสื้อเบอร์ 27 ในการลงสนามให้ต้นสังกัดใหม่

ล่าสุด คล็อปป์ กล่าวถึงหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ว่า “นี่เป็นข่าวที่ สุดยอดจริงๆ ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนในสโมสรที่ทำให้มันเกิดขึ้น เราได้แสดงความเด็ดเดี่ยว และความทะเยอทะยานในระดับที่เท่าเทียมกัน ดาร์วิน เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม เขามีดีอยู่แล้ว แต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงน่าตื่นเต้นมาก”

“พูดตามตรง อายุของเขา ความปรารถนาของเขา ความกระหายของเขาที่จะดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความเชื่อของเขาในโครงการของเรา และสิ่งที่เรากำลังมองหาที่จะทำในฐานะสโมสร เขารู้สึกตื่นเต้นกับเราพอๆ กับที่เขารู้สึก ซึ่งทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อคุณเห็นคุณค่าในจุดแข็งของกัน และกัน เขาคิดว่าเราเหมาะกับเขา และเราเชื่อว่าเขาเหมาะสมกับเรา ดังนั้นมาลุยกัน”

“เขามีชิ้นส่วนทั้งหมดที่เรามองหา เขาสามารถกำหนดจังหวะ มีพลังงาน สามารถคุกคามพื้นที่จากส่วนกลาง และพื้นที่กว้าง มีความดุดัน และมีพลังในการเคลื่อนไหวของเขา เขาเล่นโดยไม่เกรงกลัว เขาแข็งแกร่ง ผมรู้ว่าเขาจะกระตุ้นแฟนบอลของเรา”

Welcome to Liverpool! @Darwinn99 How may I assist you? 😜 pic.twitter.com/YvuzVJBfvg

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) June 14, 2022