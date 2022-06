ฟาบริซิโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวคนดัง ยืนยันว่า บาเยิร์น มิวนิก เตรียมปิดดีล ซาดิโอ มาเน แนวรุก ลิเวอร์พูล มาร่วมทีมหลัง “หงส์แดง” ตอบรับข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับ บาเยิร์น วาง มาเน เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ ขณะที่แข้งวัย 30 ปีก็ต้องการย้ายออกจาก ลิเวอร์พูล เพื่อหาความท้าทายใหม่

โดยที่ผ่านมา “เสือใต้” ได้ยื่นข้อเสนอให้ “หงส์แดง” เพื่อซิวตัว มาเน แล้ว 2 ครั้งทว่าถูกปฏิเสธทั้งหมด จน ฮาซาน ซาลิฮามิดซิช ผู้อำนวยการกีฬาของ บาเยิร์น ได้เดินทางมาที่อังกฤษเพื่อเจรจาในดีลดังกล่าวด้วยตัวเอง

Sadio Mané is set to join Bayern on a permanent deal from Liverpool, here we go! Agreement set to be reached after direct meeting between the two clubs today. 🚨🇸🇳 #FCBayern

Personal terms already 100% agreed on a three year deal.

Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/bbMN6MuEIm

