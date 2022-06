ซาดิโอ มาเน แนวรุกคนใหม่ บาเยิร์น มิวนิก โพสต์ซึ่งถึงแฟนบอล ลิเวอร์พูล หลังเจ้าตัวย้ายร่วมทัพ “เสือใต้” อย่างเป็นทางการ

โดย บาเยิร์น เพิ่งเปิดตัว มาเน เป็นผู้เล่นคนใหม่เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. โดยดาวเตะวัย 30 ปีจะเซ็นสัญญาค้าแข้งกับ “เสือใต้” ถึงปี 2026 พร้อมเป็นการปิดฉากช่วงเวลาค้าแข้ง 6 ปีกับ ลิเวอร์พูล

หลังการย้ายทีม มาเน ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงแฟน “เดอะ ค็อป” ว่า “ถึงแฟนๆที่รัก ยากที่จะหาคำที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ ผมอยากจะขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ของความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ที่เราได้ร่วมกันทำในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พวกคุณอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาที่ดี และไม่ดี ผมจะไม่มีวันลืม”

Dear fans!!!

Difficult to find the right words for this. I just want to thank you from the bottom of my heart, I'm so pleased to be a very small part of this incredible success we'd together during the last 6 years.

You were there in good and bad times. I'll never forget. #YNWA pic.twitter.com/sbaXL7ebJC

— Sadio Mané (@SMane_Officiel) June 22, 2022