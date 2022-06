โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ นักกอล์ฟสาวไทย ทำโฮลอินวัน ในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ รายการวีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิป รอบแรก ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกับรั้งอันดับสองร่วม

การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ รายการ วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิป รอบแรก โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ สร้างเซอร์ไพรส์ ทำโฮลอินวัน ได้ที่ หลุม 2 พาร์ 3 ก่อนจบวันด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับสองร่วมกับ ชเว ฮเยจิน จากเกาหลีใต้

ส่วนผู้นำในวันแรกเป็น ชอน อินจี นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ ที่แม้ว่าจะเปิดหลุมแรกด้วยการเสียโบกี แต่มาทำ 9 เบอร์ดี และจบวันด้วยสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64

ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่น โมรียา จุฑานุกาล อีเวนพาร์ 72 อยู่อันดับ 15, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ กับ อาฒยา ฐิติกุล 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่ที่ 30 ร่วม, ปภังกร ธวัชธนกิจ กับ เอรียา จุฑานุกาล ตีเท่ากัน 2 โอเวอร์พาร์ 74 อยู่ที่ 50 ร่วม, วิชาณี มีชัย 6 โอเวอร์พาร์ 78 อยู่ที่ 115 ร่วม และ ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 7 โอเวอร์พาร์ 79 อยู่ที่ 133 ร่วม

🚨 ACE ALERT 🚨@pphatlum01 aces the par-3 199 yard 2nd hole with her 3-hybrid at the @KPMGWomensPGA! pic.twitter.com/u8azmk0ss1

— LPGA (@LPGA) June 23, 2022