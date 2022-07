แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดตัว ไทเรลล์ มาลาเซีย แบ๊กซ้าย เฟเยนูร์ด มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นการเซ็นสัญญาแข้งใหม่รายแรกของ “ปีศาจแดง” ในยุค เอริก เทน ฮาก

ก่อนหน้านี้ โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ที่นำโดยเทน ฮาก ตัดสินใจยื่นข้อเสนอปาดหน้า โอลิมปิก ลียง ในการเซ็นสัญญา มาลาเซีย มาเสริมแกร่ง ซึ่งพวกเขาก็สามารถตกลงค่าตัวกับ เฟเยนูรด์ ด้วยจำนวน 15 ล้านยูโร (ราว 443.6 ล้านบาท) บวกกับเงินส่วนเสริมอีก 2 ล้านยูโร (ราว 73.7 ล้านบาท)

