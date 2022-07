“เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เล็งดูดวิชาจากกำปั้นรุ่นพี่อย่าง “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาช่วยอัปสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก่อนฟาดปากกับนักมวยจากรัสเซีย “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” ต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่ กับไฟต์แรกที่คัมแบ็กในรอบ 2 ปี เมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายให้กับ “เลียม แฮร์ริสัน” นักชกหมัดหนักชาวอังกฤษไปแบบสุดพลิกล็อกในยกแรก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

แต่หลังจากนั้นไม่นาน เมืองไทย ก็สลัดความผิดหวังทิ้งไป ก่อนกลับเข้าสู่โหมดซ้อมเข้มอย่างต่อเนื่องกว่า 3 เดือนแล้ว ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์คู่ใจอย่าง “เทรนเนอร์หวัง” สมหวัง มาทอง เพื่อฟื้นฟอร์มเก่งอีกครั้ง

โดยนอกจากการเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกาย ขุนศอกผีดิบแห่งบุรีรัมย์ยังเผยอีกว่า ได้พยายามนำเอาคำแนะนำและจุดเด่นของพี่ใหญ่อย่าง แสนชัย มาปรับใช้กับตัวเอง เพื่อยกระดับฝีมือและเชิงชกให้ดีกว่าเดิม ก่อนขึ้นสังเวียนในไฟต์ต่อไป

“พี่แสนชัยก็จะเข้ามาที่ค่ายบ้างครับ เวลาที่แกว่าง ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยเทรนน้อง ๆ นักมวยที่ค่ายเป็นบางครั้ง ส่วนตัวผมเองก็เคยเล่นเชิงกับพี่เขา รวมถึงแกเคยสอนเรื่องการแก้ทางมวยด้วย ซึ่งผมก็พยายามนำเอามาใช้บนเวทีอยู่ตลอดครับ”

“จุดเด่นของ พี่แสนชัย ที่ผมชอบ ก็คือเรื่องของความพลิ้วบนเวที ลูกจุกจิก หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่แกชอบใช้ การออกอาวุธที่หลากหลาย รวมถึงความนิ่งด้วยครับ ผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องค่อย ๆ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำแบบพี่เขาให้มากที่สุดครับ”

แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.