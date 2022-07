แจ๊ก วิลเชียร์ อดีตกองกลาง อาร์เซนอล ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในวัย 30 ปี โดยคาดหันทำงานด้านโค้ช หรือสื่อแทน

สำหรับ วิลเชียร์ เริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งกับ อาร์เซนอล ตั้งแต่ทีมเยาวชน ก่อนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ และทำผลงานให้กับ “ปืนใหญ่” ได้อย่างน่าประทับใจระหว่างปี 2008–2018 พร้อมเคยซิวแชมป์เอฟเอ คัพ มาครอง 2 สมัย

หลังจากนั้น วิลเชียร์ ได้ย้ายไปค้าแข้งกับหลายสโมสร ทั้ง บอร์นมัธ, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แต่ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้ เนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลา ก่อนเพิ่งแยกทางกับ อาร์ฮุส ทีมในลีกเดนมาร์กทั้งๆที่เพิ่งเซ็นสัญญาในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK

— Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022