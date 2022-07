เคาะ20แข้ง เยาวชนดาวเด่น ฝีเท้าดี ผู้คว้าทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ซึ่งจัดเฟ้นเด็กไทยจากทั่วประเทศ

เคาะ20แข้ง – เดินทางมาถึงสนามสุดท้าย สำหรับโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season2” โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมอีก 5,000 บาท

โดยเมื่อ 23 ก.ค. เป็นการคัดเลือกโซนภาคกลาง จัดขึ้นที่สนามฝึกซ้อม YHA คลอง 4 ท่ามกลางเยาวชนชาย และหญิง อายุ 13-15 ปี ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 500 คน โดยมี บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานในงาน

ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี Antigen Test ทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในส่วนของการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีผู้ได้รับคัดเลือกจากวันนี้จำนวน 6 คนจากสนามฝึกซ้อม YHA คลอง 4

จากนั้นในช่วงเย็น บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 20 คนที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจำนวน 5,000 บาท

สำรหับรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 คนจากทั่วประเทศมีรายชื่อเยาวชนดังนี้

– ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 1.นาย อภิสร วันเจียม (GK) 2.ด.ช.ภคิน ณะหนองตูม 3.นาย กิติธัช พรมวิภา 4.นาย เจตนิพิฐ ป้อมภา 5.ด.ช.จิรภัทร ขุระสะ 6.ด.ช.เอกพจน์ คำนา

– ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1.ด.ช.พรหมพิริยะ พรมบุตร 2.นาย ภูวนัย ชาญโพธิ์ 3.ด.ช.วิทวัส พร้าวไธสง4.ด.ช.พีรวิชญ์ อินทร์ธรรม 5.ด.ช.อภิรักษ์ ทองศรี

– ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 1.ด.ช.ชากิร เกบุตร 2.ด.ช.ธีทัต เจริญพรภักดี 3.ด.ช.พชร แก้วแสวง

– ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี 1.นาย ภัทรพงศ์ ระวังภัย 2.เสฎฐวุฒิ พลอยทรัพย์ 3.นฤพัทธ์ นรสิงห์ 4.กันตพัฒน์ สีมนตรี 5.พงศกร ศรีลาพัฒน์ 6.วีรยุทธ ทองส่งโสม

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy โดยบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดขึ้นในปีนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 โดยมุ่งหวังเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกาย พลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ ตามสโลแกนของบริษัท “Know You Can”