ทำความรู้จัก “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” นักมวยหนุ่มเลือดแซมบา ที่ปัจจุบัน รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่สำคัญ เขาคือคู่ต่อกรของยอดมวยจอมเตะชาวไทย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ที่จะมีขึ้นในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.นี้

ก่อนทั้งคู่จะเปิดศึกเดือดเพื่อชิงที่หนึ่งของสาย บี ของทัวนาเมนต์ เราจะพาไปย้อนดูฟอร์มแกร่งที่ส่งให้เขาขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักมวยไทยแถวหน้าของ วัน แชมเปียนชิพ และเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่ ซุเปอร์เล็ก จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด

วอลเตอร์ เปิดตัวกับ ONE เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยพกดีกรีแชมป์โลก WPMF มาครอง และแชมป์เวที Muay Xtreme ขึ้นสังเวียน ในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์โลกคนแรกของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต

ครั้งนั้น วอลเตอร์ โชว์ผลงานเป็นที่จดจำด้วยการยืนหยัดต่อกรกับจอมบู๊ชาวไทยอย่างไม่เกรงบารมีแชมป์จนครบ 5 ยก โดยเกมจบที่ รถถัง เฉือนเอาชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันท์

ต่อมาในเดือน ธ.ค.63 วอลเตอร์ ลงศึกมวยไทยอีกครั้งกับคู่แข่งจากแดนซามูไร “โมโมทาโร” ซึ่งเป็นอีกครั้งที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดุเดือด โดยทำคะแนนทิ้งคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดในยกแรก แต่ในยกต่อมา นจังหวะที่เขาตั้งใจเตะขาคู่แข่งแต่กลับกลับเกิดอาการเจ็บที่เข่าซ้ายเสียเองจนไม่สามารถแข่งต่อได้ ถูกจับพ่ายทีเคโอ ในยกสอง

ล่าสุด วอลเตอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ขุนพลมวยไทยระดับพระกาฬในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน วัน แชมเปียนชิพ

และเขาก็สามารถฝ่าด่านแรกของการแข่งขัน โดยเอาชนะน็อกคู่แข่งชาวเม็กซิกัน “โจชัว ครูซ” ที่จับพลัดจับผลูมาเสียบแทน “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ที่ต้องถอนชกกะทันหัน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ครั้งต่อไป วอลเตอร์ จะได้ชนกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่เอาชนะ “ทาอิกิ นาอิโตะ” มาได้ในรอบแรก โดยผู้ชนะในไฟต์นี้จะได้เข้าสู่รอบชองชนะเลิศ เพื่อเจอกับที่หนึ่งของสายเอ ซึ่งก็คือผู้ชนะจากคู่ของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “ซาวาส ไมเคิล”

แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.