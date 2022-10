เร้าใจไม่หยุดสำหรับการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซยอดนิยม “ โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambition” สนาม 3 โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมี มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขัน



จัดเต็มความมันส์มาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับการแข่งขันวันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” สนามที่ 3 กับการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซใน 4 รุ่น กับเหล่านักแข่งทั้ง 60 ชีวิต ต่างลงสนามประลองความแรงรีดสปีดกันเต็มพิกัดด้วยเดิมพันแชมป์ประจำสนาม และต้องสะสมคะแนนรักษาอันดับหัวตารางให้ได้ สนามนี้เหล่าแชมป์อันดับ 1, 2 ,3 ในสนามก่อนยังต้องโดนถ่วงน้ำหนักเพิ่มตามกติกาที่คันละ 30, 20,10 กิโลกรัมตามลำดับ แต่ก็ไม่ทำให้ความมันส์ความสนุกของการแข่งขันลดลง โดยในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ อีโค่คาร์ยอดนิยมที่แฟนๆ ชื่นชอบในความขับสนุกเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นนี้ลงสนามแข่งกันถึง 29 คัน มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 10 ร่วมแข่งขัน โดยเหล่านักแข่งต่างใช้ฝีมือ ประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวสู้กันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาเพิ่มความยากให้กับการแข่งขัน ก่อนจบการแข่งขัน 8 รอบ ผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 จากทีม Kaizo Pertamina Nexzter Racing Team ที่ยังรักษาตำแหน่งแชมป์ประจำสนามได้อีกครั้ง, อันดับ 2 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท หมายเลข 25 จากทีม Nexkart ATP 888Carwah by DT motorsport, อันดับ 3 คือ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ หมายเลข 26 จากทีม B-Quik, อันดับ 4 คือ ปังปอนด์–อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม Toyota Racing Star Team ที่ได้ขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ และอันดับ 5 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ หมายเลข 9 จากทีม YK Mortorsports

ส่งความสนุกให้รุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ของเหล่านักแข่งหญิงที่ขับกันชนิดที่หนุ่มๆ ยังต้องทึ่งกับชั้นเชิง มี มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192 ร่วมลงสนาม จบการแข่งขัน อันดับ 1 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 193 จากทีม Nexzter Singha Sittipol, อันดับ 2 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 188 จากทีม TMC Drive68 by wootbangbon3 , อันดับ 3 คือ กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 4 คือ มารี เบรินเนอร์ หมายเลข 192 จากทีม Toyota Racing Star Team และอันดับ 5 คือ Iris Hufschmidt หมายเลข 114 จากทีม Hype Superclub Racing

มาต่อกันที่รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจ สนามนี้บี้กันสุดมันส์ไฮไลท์สำคัญเมื่อสาวน้อยวัย 14 ปี “น้ำปั่น–ปัณฑ์นลิน ทวยเดช” หมายเลข 28 จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina by RUK Service คว้าถ้วยแชมป์อันดับ 1 สนามแรกในชีวิตไปได้สำเร็จ, อันดับ 2 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19 และอันดับ 3 คือ ธีรพันธ์ พรมขำ หมายเลข 22 จากทีม PMC52

ปิดท้ายความมันส์ด้วยรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ สนามนี้ขับโหดไล่บี้หาจังหวะขึ้นแซงเปลี่ยนตำแหน่งตั้งแต่รอบแรกๆ ก่อนจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ1 คือ ณ ดล วัฒนธรรม หมายเลข 23 จากทีม Sittipol, อันดับ 2 คือ วิทวัส ชินบารมี หมายเลข 59, อันดับ 3 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26 จากทีม B-Quik, อันดับ 4 คือ ทิพวรรณ ภู่ระยับ หมายเลข 38 จากทีม Toyota Alive Driving Park Mortorsport Thailand และอันดับ 5 คือ เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3

นอกจากชมการแข่งขันวันเมคเรซสุดเดือดแล้ว แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันนัดพิเศษ “TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2022” บทพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ Hilux Revo ด้วย passion ของผู้บริหาร และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเพื่อนำเงินรางวัลจากการแข่งขันจำนวน200,000 บาท มอบสมทบทุนกิจการสาธารณะของรพ.บุรีรัมย์ สนุกกับกิจกรรม Hilux Revo Racing Mania เอาใจคนรัก REVO ทั้งสายโชว์ สายแต่ง หรือสายแข่ง มาร่วมชมการแข่งขันแดร็กสุดมันส์ ณ สนามบุรีรัมย์แดร็กสเตอร์แทร็ค พบ Hilux Revo-D ท้าสถิติ จ้าวสลาลอม และตื่นตาไปกับขบวนรถกระบะพันธุ์แกร่ง ไฮลักซ์ รีโว่ หล่อ แรง แต่งสวยจนต้องว้าว ! ร่วม Meet & Greet Toyota Racing Star Team มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิ

ร่วมติดตามกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” สนาม 4 ที่จะยิ่งขับเคี่ยวเข้มข้นมากขึ้นในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ชมภาพความสนุกสุดเร้าใจ และชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand และ IG: ToyotaGazooRacingMotorsport