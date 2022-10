ควันหลงหลังเกมรีโว ไทยลีก 2022/23 เกมที่ หนองบัว พิชญ เปิดบ้านแพ้ ลำพูน วอริเออร์ 0-1 โดยเกมดังกล่าวมีประเด็นในนาที 76 เมื่อ หนองบัว พิชญ เจ้าถิ่นได้จุดโทษ ซึ่งจังหวะแรก บาร์รอส ทาร์เดลลี ยิงไปติดเซฟ นนท์ ม่วงงาม ก่อนที่ อิสลาม บาทราน จะตามไปซ้ำเข้าไปตุงตาข่าย แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ประตู เนื่องจากมีการแจ้งจากวีเออาร์ว่า อิสลาม บาทรานวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่ ทาร์เดลลี จะสับไก

ล่าสุดสโมสรหนองบัว พิชญ ออกแถลงการณ์ฟ้องร้องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในสนามคือ ภานุมาศ พันธ์สะโม รวมถึงผู้ตัดสินวีเออาร์ 2 คนคือ นายวิศเวศ สังข์นคร และนายเรืองศักดิ์ หนูเผือก โดยชี้แจงว่าจังหวะดังกล่าว อาลี ซิสโซโก กองหลังลำพูน วอริเออร์ วิ่งเข้าเขตโทษก่อน บาทราน เสียอีก ซึ่งจังหวะนี้ควรจะให้ยิงใหม่ หรือให้ประตูแก่ หนองบัว พิชญ แต่กลับไม่ทำ เป็นผลเสียหายให้สโมสรหนองบัวแพ้ในที่สุด จึงทำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพิจารณวินัยมารยาทและการประเมินผู้ตัดสิน เพื่อให้มีบทลงโทษแก่ผู้ตัดสินทั้ง 3 คนดังกล่าว

สำหรับกติกา Laws of the Game 2022/23 – Law 14 The Penalty Kick ระบุว่า หากผู้เล่นของทั้งสองทีมกระทำผิดให้เตะใหม่ เว้นแต่ผู้เล่นจะกระทำผิดที่ร้ายแรงกว่า (เช่นการหลอกในแบบ ผิดกติกา)