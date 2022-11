เฟซบุ๊ก Volleyball World ของ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) จัดทำคลิปไฮไลต์การเล่นและผลงานของ “หน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว อดีตดาวตบทีมชาติไทย และเป็น 1 ในชุด 7 เซียนวอลเลย์บอลไทย เพื่อร่วมอวยพรในวันเกิดครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

โดย ปลื้มจิตร์ ได้รับคำอวยพรจากคนในวงการกีฬา และเพื่อนร่วมทีมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, นุศรา ต้อมคํา, วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, รัชนก อินทนนท์, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นอกจากนี้ยังมี ปราง กัญญ์ณรัณ ดารานักแสดงชื่อดัง

ขณะที่ Volleyball World ได้แชร์คลิปไฮไลต์ผลงานของ ปลื้มจิตร์ พร้อมคำอวยพรว่า “สุขสันต์วันเกิด ปลื้มจิตร์ ถินขาว ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเกษียณจากทีมชาติแล้ว แต่มรดกของคุณในฐานะหนึ่งใน บล็อกกลาง ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทย จะคงอยู่ตลอดไป”

โดยหลังจากที่คลิปความยาว 4 นาที เผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้ามากดไลก์, แชร์ และคอมเมนต์มากมาย รวมถึงชื่นชมลีลาการเล่นในคลิปดังกล่าวของ ปลื้มจิตร์ ที่ทั้งตบและบล็อกทำคะแนนให้กับทีมชาติไทยได้มากมาย

ด้าน ปลื้มจิตร์ ถินขาว โพสต์ถึงตัวเองในวัย 39 ว่า “แต่ก่อนรู้สึกว่าอายุ 30 คือแก่มากแล้ว มาตอนนี้ วันนี้ 39 ปีบริบูรณ์ แต่กลับรู้สึก ยาหู้วววววววว อยู่เลย นี่สินะที่เค้าว่า Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter. (อายุเป็นเพียงแค่เรื่องของจิตใจ มากกว่าความสำคัญ ถ้าคุณไม่รังเกียจ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไร) ขอให้เป็นปี 39 ที่ยาหู้ววววววตลอดปีเลยนะ”