ลิเวอร์พูล และอาร์เซนอล 2 ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษ ดูไบ ซูเปอร์ คัพ ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างช่วงที่ลีกพักเบรกฟุตบอลโลก

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ลิเวอร์พูล มีแผนที่จะหาเกมอุ่นเครื่องในช่วงที่เวิลด์ คัพ 2022 กำลังทำการแข่งขันเพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงชิงชัยในเวิลด์ คัพ ครั้งนี้ นำโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, แอนดี โรเบิร์ตสัน และโรแบร์โต ฟีร์มีโน ได้รักษาสภาพความฟิต โดยมี เอซี มิลาน เป็นคู่แข่ง

