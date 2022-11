คริสเตียโน โรนัลโด และลิโอเนล เมสซี 2 ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ถ่ายภาพร่วมเฟรมในแคมเปญของแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง ก่อนฟุตบอลโลกจะเปิดฉากวันที่ 20 พ.ย.นี้

โดย โรนัลโด และเมสซี ถูกมองว่าเป็น 2 นักเตะที่ดีที่สุดแห่งยุค ในขณะเดียวกันแฟนบอลก็มักจะมองว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งกัน และนำมาเป็นประเด็นถกเถียงว่าใครเก่งกว่าใคร

และที่ผ่านมาทั้ง โรนัลโด และเมสซี ก็แทบไม่มีภาพคู่กันเลยนอกจากเวลาไปร่วมงานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ หรือตอนดวลกันในสนาม

อย่างไรก็ตามล่าสุด “หลุยส์ วิตตอง” แบรนด์แฟชั่นระดับโลก ได้โพสต์ภาพที่ โรนัลโด กับเมสซี อยู่ในเฟรมเดียวกัน โดยทั้งคู่กำลังเล่นหมากรุกบนกระเป๋าลายคลาสสิคของแบรนด์ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา และก็ได้รับยอกไลก์อย่างถล่มทลาย

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022