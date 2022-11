แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกแถลงการณ์ว่า เป๊ป กวาร์ดิโอลา ได้ต่อสัญยาใหม่กับทีมออกจากถึงปี 2025 อย่างเป็นทางการ

โดย เป๊ป เข้ามารับงานคุม แมนฯ ซิตี้ ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเจ้าตัวก็พาทีมประสบความสำเร็จมากมาย ทั้ง พรีเมียร์ลีก 4 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย และคาราบาว คัพ 4 สมัย เป็นต้น

ก่อนหน้านี้บรรดาสื่อดังรายงานตรงกันว่า เป๊ป บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ แมนฯ ซิตี้ ถึงเดือน มิ.ย. 2025 โดยเหลือแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น

The Journey Continues…

We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022