กลายเป็นปมเดือดหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ หลังเกมที่ อาร์เจนตินา ยิงจุดโทษเอาชนะ ทีมกังหันสีส้ม 4-3 พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าวมีหลายจังหวะที่เป็นที่จับตาของแฟนบอล เช่น การที่ เมสซีดีใจด้วยการหันไปที่ม้านั่งสำรองของคู่แข่งหลังสังหารประตูให้อาร์เจนตินา ออกนำ 2-0 รวมถึงมีการจับภาพได้ว่าหลังจบเกมกัปตันทีมวัย 35 ปี เดินตรงไปหา หลุยส์ ฟาน กัล กุนซือของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกุนซือจอมเก๋าเองก็แสดงสีหน้าไม่พอใจท่าทางของเมสซีด้วย

คาดกันว่าการกระทำดังกล่าวของ เมสซี น่าจะมาจากการที่กุนซือวัย 71 ปี แสดงความมั่นใจว่าทีมของเขาจะสามารถเอาชนะ อาร์เจนตินาได้ รวมถึงพูดถึงนักเตะคนดังด้วย

ซึ่งนอกจากในเกมจะเดือดแล้ว ฮาเวียร์ มาสเคราโน อดีตนักเตะวัย 38 ปี ที่เป็นทั้งอดีตเพื่อนร่วมทีมของ เมสซี ทั้งทีมชาติและสโมสร ได้โพสต์ภาพการทำท่าดีใจของกัปตันทีมอาร์เจนตินา โดยที่ไม่มีแคปชั่นอะไรเสริม

นอกจากนี้ยังมีคลิปหลังจบเกม ที่แข้งซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินา ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมีการพูดตอบโต้กับคนหลังกล้อง ที่มีการระบุว่าเป็น เวาต์ เว็กฮอร์สต์ แข้งของเนเธอร์แลนด์ที่ทำ 2 ประตูตีเสมอ โดยบทสนทนาคือ เมสซี ตะโกนว่า “มองอะไรไอ้ไง่? กลับไปเลยไอ้โง่ กลับออกไป”

🎙️🚨 — Leo Messi to Wout Weghorst, during the post-match interview with @gastonedul:

“What are you looking at, stupid? Go back there, stupid. Get back there, yes!”

Agüero’s tweet on this incident: “That’s what I tell people when they look at my girl!”pic.twitter.com/JFFmRIq0Pl

