กลายเป็นภาพความประทับใจในศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ไปก่อนหน้านี้ สำหรับภาพการสวมถุงมือผู้รักษาประตูให้กับลูกชายของ ยัสซิน โบโน มือกาวของทีมชาติโมร็อกโก ในเกมที่พวกเขาเขี่ยโปรตุเกสกลับบ้านในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

โดยหลังจบเกมดังกล่าว มีการแพร่ภาพของผู้รักษาประตูวัย 31 ปี กำลังเล่นกับ ไอแซค ลูกชายของเขาอยู่ในสนาม โดยเจ้าตัวสวมถุงมือผู้รักษาประตูให้กับลูกชาย ซึ่งเจ้าหนูไอแซคก็เลียนแบบคุณพ่อด้วยการล้มตัวเพื่อป้องกันประตู สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลที่ได้ชมคลิปดังกล่าวอย่างมาก

Yassine Bounou playing with his son on the pitch after the game 🥰 #MAR pic.twitter.com/iORMunjin8

— Fútbol (@El_Futbolesque) December 10, 2022