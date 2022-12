ปีเตอร์ เคราช์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ โพสต์ภาพการยิงประตูพร้อมข้อความสื่อถึง คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้าชาวฝรั่งเศส ที่ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ในนัดที่ดวลกับทีมชาติอาร์เจนตินา

โดยอดีตกองหน้าร่างโย่ง วัย 41 ปีโพสต์ภาพที่เขายิงประตูในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษ พร้อมข้อความยกย่องการยิงประตูของ คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้าชาวฝรั่งเศส ที่เป็นลูกตีเสมอ 2-2 ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล แต่ก็ตบท้ายด้วยว่า เขาก็เคยทำได้มาแล้ว โดยระบุว่า “ลูกยิงน่าเหลือเชื่อจาก เอ็มบัปเป แต่ผมเคยยิงแบบนี้มาแล้วในปี 2006”

Incredible from Mbappe but I was doing this shit in 2006 pic.twitter.com/eaRIH90Fgc

— Peter Crouch (@petercrouch) December 18, 2022