ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนประจำปี ด้าน “บิ๊กเน”เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรเผยไม่แปลกใจที่คนไทยไม่ได้ดูสดบอลอาเซียน

ปราสาทสายฟ้า บริษัทเครือบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุน และสื่อมวลชน เมื่อ 21 ธ.ค. ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ชั้น 3 ภายใต้ชื่อ “Buriram United AS ONE”

ภายในงานมี “บิ๊กเน”นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พร้อมด้วยผู้บริหาร ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต, ไชยชนก ชิดชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต จำกัด, ชิดชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด

ชนน์ชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชน บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด และโชติชนก ชิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ร่วมกันต้อนรับผู้สนับสนุน และสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง

โดยในงานนายเนวิน ได้กล่าวถึงบทสรุป ผลงานของบริษัทในเครือบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมทั้งเผยเป้าหมายของบริษัทที่จะทำในปี 2566 รวมถึงได้มอบของขวัญสุดพิเศษ จากใจทุกคนให้กับผู้สนับสนุน รวมทั้งยังมีการจับรางวัลทองคำมูลค่า 8,200 บาท มากถึง 30 รางวัลให้กับผู้สนับสนุน และสื่อมวลชน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสุดพิเศษจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม แชมป์ชิงช้าสวรรค์ 2022 ที่มาในชุด BURIRAM UNITED AS ONE “The Legend of Buriram” โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงการแสดง 1. องค์ปฐมบรมกษัตริย์สร้างเมือง, 2.รุ่งเรืองเมืองบุรีรัมย์ ตำน้ำกิน, 3.น่ายลยินผ้าไหมสวย เลิศวิไล, 4.รวมน้ำใจความยิ่งใหญ่ด้วย Event กีฬา 5.สร้างคุณค่า สร้างคน บุรีรัมย์

ส่วนการที่แฟนบอลชาวไทย ไม่ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2022” สดทางฟรีทีวี ทั้งที่ “ช้างศึก”ทีมชาติไทย เป็นแชมป์เก่ารายการนี้และเป็นครั้งแรกที่คนไทยไม่ได้ดูถ่ายทอดสด เนื่องจากไม่มีสถานีโทรทัศน์ช่องใดยื่นข้อเสนอซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายเนวิน กล่าวว่า “ผมรู้สึกเฉยๆ ที่ประเทศไทยไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ เพราะทุกคนหาดูได้ตามช่องทางธรรมชาติ”

“อย่างที่ผมเคยบอกว่าเราเอาเงินไปซื้อฟุตบอลโลกมาหาร 4 ทำทีมชาติชุดเยาวชนยังดีกว่า ฉะนั้นวิธีคิดและทัศนคติมันต้องเปลี่ยน เพราะเราดูฟุตบอลต่างประเทศยังเสียเงินดูได้ แล้วทำไมจะเสียเงินดู ทีมชาติไทยลงเตะไม่ได้”

“ถ้ามองว่าทีมชาติไทย ต้องได้ดูฟรีเท่านั้น แสดงว่าคุณรักสโมสรมากกว่าทีมชาติ”