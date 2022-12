วูล์ฟแฮมป์ตัน ประกาศยืมตัว มาเตอุส กุนญา กองหน้า แอตเลติโก มาดริด มาร่วมทีมในตลาดแข้งหน้าหนาววันที่ 1 ม.ค. 2023 พร้อมจะเป็นการเซ็นสัญญารายแรกในยุคของ ฆูเลน โลเปเตกี

ก่อนหน้านี้ วูล์ฟแฮมป์ตัน ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ กุนญา หลังดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้กลายเป็นตัวสำรองของ “ตราหมี” เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ ดิเอโก ซิเมโอเน

จนล่าสุด “หมาป่า” แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรในการบรรลุข้อตกลงยืมตัว กุนญา มาร่วมทีมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2023 โดยขึ้นอยู่กับใบอนุญาตทำงาน หลังบินมาตรวจร่างกายที่อังกฤษเรียบร้อยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

We've found one more gift under the tree.

🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC

— Wolves (@Wolves) December 25, 2022