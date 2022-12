นักเตะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลทั่วโลกต่างร่วมไว้อาลัยหลัง เปเล อดีตตำนานแข้งทีมชาติบราซิลเสียชีวิตในวัย 82 ปี

โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. เกิดข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโลกหลัง เปเล อดีตตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิล และอดีตแชมป์โลก 3 สมัยเสียชีวิตอย่างสงบหลังก่อนหน้านี้ทรุดหนักจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลังการเสียชีวิตของอดีตแข้งเจ้าของฉายา “ไข่มุกดำ” บรรดานักเตะดังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลทั่วโลกต่างออกมาร่วมอาลัยคับคั่ง

-เนย์มาร์ กองหน้าทีมชาติบราซิลโพสต์ว่า “ก่อนจะมี เปเล เบอร์ 10 เป็นเพียงตัวเลข ผมอ่านวลีนั้นที่ไหนสักแห่งในช่วงชีวิตของผม แต่วลีที่สวยงามนั้นไม่สมบูรณ์ ผมพูดว่าก่อนจะมี เปเล ฟุตบอลเป็นเพียงกีฬา เขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เขาเปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นศิลปะ เป็นความบันเทิง เขาส่งเสียงให้คนยากจน คนผิวสสี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทัศนวิสัยแก่บราซิล”

“ฟุตบอล และบราซิลได้ยกระดับสถานะของพวกเขาด้วยราชาคนนี้! เขาจากไปแล้ว แต่ความมหัศจรรย์ของเขายังคงอยู่ เปเล คือนิรันดร์!!”

-ลิโอเนล เมสซี แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาโพสต์ว่า “ขอให้ไปสู่สุคติ เปเล”

-คริสเตียโน โรนัลโด หัวหอกทีมชาติโปรตุเกสโพสต์ว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชาวบราซิลทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวของ เอดสัน อารันเตส โด นาซิเมนโต “ลาก่อน” แด่ “คิง เปเล” ชั่วนิรันดร์นั้นไม่เพียงพอสำหรับการแสดงความเจ็บปวดที่โอบกอดโลกทั้งใบของฟุตบอลในขณะนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้าน อ้างอิงถึงเมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป ความหลงใหลที่เขาแสดงให้ผมเห็นเสมอนั้น เป็นสิ่งที่ตอบแทนในทุกช่วงเวลาที่เรามีร่วมกัน แม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม เขาจะไม่มีวันลืม และความทรงจำของเขาจะคงอยู่ตลอดไปในพวกเราทุกคน คนที่รักฟุตบอล หลับให้สบาย คิง เปเล”

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

-คีลิยัน เอ็มบัปเป แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสโพสต์ว่า “ราชาแห่งฟุตบอลได้จากพวกเราไปแล้ว แต่มรดกของเขาจะไม่มีวันถูกลืม ขอให้ไปสู่สุคติ”

-จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) โพสต์ว่า “เปเล : อมตะ – อยู่กับเราตลอดไป”

-สหพันธ์ฟุตบอลบราซิล (ซีบีเอฟ) โพสต์ว่า “เปเล เป็นมากกว่านักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ราชาแห่งฟุตบอลคือตัวแทนสูงสุดของบราซิลที่ได้รับชัยชนะ ไม่เคยกลัวต่อความยากลำบากใดๆ เด็กชายผิวสีผู้น่าสงสารที่เกิดใน เตรส โคราโคเอส เปเล แสดงให้เราเห็นว่ามีเส้นทางใหม่เสมอ เขาสัญญากับพ่อของเขาว่าเขาจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก และเขาคว้าแชมป์ไป 3 ครั้ง รวมถึงทำไป 95 ประตูจาก 113 เกมกับทีมชาติบราซิล ราชันย์มอบบราซิลโฉมใหม่ให้กับเรา และเราก็ได้แต่ขอบคุณเขาสำหรับมรดกของเขา”

-ซานโตส อดีตต้นสังกัดของ เปเล ได้โพสต์คลิปสมัยที่เจาค้าแข้งกับสโมสรเป็นการร่วมไว้อาลัย

Rest in peace, Pele. Thank you for the joy you brought to football fans around the world ❤️ pic.twitter.com/Ypo6NGxdqS — Manchester United (@ManUtd) December 29, 2022

-สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์ว่า “ขอให้ไปสู่สุคติ เปเล ขอบคุณสำหรับความสุขที่คุณมอบให้กับแฟนบอลทั่วโลก”

A legend, icon and true great of the game who will forever be remembered. Rest in peace, Pele. pic.twitter.com/I4UwAHmWkh — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2022

-สโมสร ลิเวอร์พูล โพสต์ว่า “ตำนาน, ไอคอน และและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเกมซึ่งจะเป็นที่จดจำตลอดไป ขอให้ไปสู่สุขติ เปเล”