อัล นาสเซอร์ สโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดีอาระเบียประกาศคว้าตัว คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยสัญญาถึงปี 2025

สำหรับ โรนัลโด กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยนต์หลังยกเลิกสัญญากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย

ที่ผ่านมาทีมเต็งที่มีข่าวว่าจะคว้าตัว โรนัลโด ไปร่วมทัพ นั่นก็คือ อัล นาสเซอร์ ทีมดังแห่งลีดซาอุดีอาระเบีย ที่มีรายงานว่าพวกเขาพร้อมทุ่มค่าจ้างซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังกว่าปีละ 177 ล้านปอนด์ (ราว 7.41 พันล้านบาท) ให้กับ “ซีอาร์ เซเว่น”

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

