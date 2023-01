ควันหลงหลังเกม ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2022 นัดสุดท้าย ที่ทีมช้างศึกทีมชาติไทย เปิดสนาม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เอาชนะ กัมพูชา 3-1 พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มเอ เข้าไปเจอกับรองแชมป์กลุ่มบี โดยเกมแรกจะเตะวันที่ 7 ม.ค. ซึ่งทีมชาติไทยจะเล่นเป็นทีมเยือน

ซึ่งหลังเกมกุนซือของทีมชาติกัมพูชา อย่าง เคซึเกะ ฮอนดะ กุนซือวัย 36 ปี ได้โพสต์ข้อความถึงลูกทีม โดยระบุว่าเขาภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคน “เราแพ้ทีมชาติไทย 1-3 แต่เด็กๆของผมเล่นได้ดีมาก และผมก็ภูมิใจในตัวพวกเขา”

We lost 1-3 against Thailand. But my boys played very well and I’m proud of them🇰🇭

