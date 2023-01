อาร์เซนอล แถลงเซ็นสัญญา เลอันโดร ตรอสซาร์ด แนวรุก ไบรตัน มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์ 19 ให้กับต้นสังกัดใหม่

โดยเมื่อวันที่ 19 ม.ค. สื่อดังหลายสำนักทั้ง “ดิ แอธเลติก” และ”บีบีซี” รายงานตรงกันว่า อาร์เซนอล บรรลุข้อตกลงกับ ไบรตัน ในการคว้าตัว ตรอสซาร์ด มาเสริมแกร่งได้แล้วโดยเหลือแค่ชั้นตอนการตรวจร่างกาย และเซ็นสัญญาเท่านั้น

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023