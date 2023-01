ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ประกาศยืมตัว อาร์เนาต์ ดันจูมา แนวรุก บียาร์เรอัล มาร่วมทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมเป็นการปาดหน้า เอฟเวอร์ตัน

ก่อนหน้านี้ เอฟเวอร์ตัน บรรลุข้อตกลงกับ บียาร์เรอัล ในการยืมตัว ดันจูมา มาเสริมแกร่งแล้ว และนักเตะก็เดินทางมาตรวจร่างกายกับ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เรียบร้อย ทว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆ

Introducing the latest member of the Spurs family… pic.twitter.com/atiRIBFRWO

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023