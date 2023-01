ซิ่งไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ จัดงานมอบรางวัลรถยนต์ทางเรียบประจำปี 2022 ด้าน สนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดงานยืนยันเดินหน้าซัพพอร์ตเรซ ให้ฟอร์มูลาวัน

ซิ่งไทยแลนด์ – นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน รายการ “บีควิก ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์” เป็นประธานในงานมอบรางวัลแชมป์ประจำปี 2022 “ไนต์ ออฟ เดอะ แชมเปียน” ที่สปีด ปาร์ก เมืองทองธานี

นายสนธยา กล่าวว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ กลับมาแข่งขันได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง และปี 2022 ถือเป็นมิติใหม่ของการแข่งขัน เนื่องจากทัวร์นาเมนต์ของเรากลายเป็นซัพพอร์ตเรซ ให้กับรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก (เอฟ-1) ที่ประเทศสิงคโปร์”

“การที่สนามเอฟ-1 เลือกไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ เป็นซัพพอร์ตเรซแสดงให้เห็นว่าการแข่งรถยนต์ของไทยได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมาเราทำให้รายการแข่งของเรานั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

“สำหรับฤดูกาล 2023 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ มาตรฐานการแข่งขัน รวมถึงกฎกติกาจะมีความรัดกุมมากขึ้นเพื่อความเสมอภาคของนักแข่ง”

“นอกจากนี้เรายังจะเป็นซัพพอร์ตเรซให้กับฟอร์มูลา วัน ที่ประเทศสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง เพราะปีแรกที่เราเข้าร่วมซัพพอร์ตเรซ มีผลตอบรับที่ยอดเยี่ยม ทีมมอเตอร์สปอร์ตต่างประเทศ รวมถึงนักขับ เชื่อถือในการจัดของเราส่งทีมเข้ามาร่วมแข่งไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ เพิ่มมากขึ้น”

“ดังนั้นฤดูกาล 2023 เชื่อว่าการแข่งรถยนต์ทางเรียบไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ จะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยม ต่อยอดให้การแข่งขันเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน”

สำหรับแชมป์ฤดูกาล 2022 ประกอบด้วย รุ่น Thailand Supercar GT3 – Overall อาคัช แนนดี / แซนดี สตูวิค จากทีม B-Quik Absolute racing, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GT3 – Am ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม / พิษณุ ศิริมงคลเกษม ทีม Vattana Motorsport

ระเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GTM – Overall มั่นคง เสถียรถิระกุล / ธนาตย์ เสถียรถิระกุล ทีม Mongkol Motorsports, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GTM – Am ภาสฤทธิ์ พรหมสมบัติ ทีม YK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco

ประเภทบุคคล รุ่น Porsche Sprint Trophy Thailand GTM มั่นคง เสถียรถิระกุล / ธนาตย์ เสถียรถิระกุล ทีม Mongkol Motorsports , ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GTC – Overall แจ็ค เลมวาร์ด ทีม FORD-CRE-LANOTEC-HELL RACING

ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GTC – Production อดิศักดิ์ ตั้งพลูเจริญ B-Quik Racing Team, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Supercar GTC – Non Homologated กฤษฏิ์ วสุรัตน์ Toyota Gazoo Racing Team Thailand, ประเภทบุคคล รุ่น Porsche Sprint Trophy Thailand GTC อดิศักดิ์ ตั้งพลูเจริญ B-Quik Racing Team

ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Touring Car – Overall กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Singha Motorsport Team Thailand , ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup – Overall ธณพล ชูเจริญผล ทีมไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG , ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup -A ธณพล ชูเจริญผล ทีมไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG

ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup – Class B ณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ ทีมไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup – Class C ณัฐวรรธน์ นิ่มนวลภูพานิช ทีมไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Compact – Overall อะกิ จิตรานุวัฒน์ ทีมYK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco

ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Production ธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์ / นิธิวัชร์ ทิพยทัศน์ ทีม 888 CarWash with Kuroki Racing, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Showroom ณัฐ เนื่องนิยม Toyota Gazoo Racing Team Thailand, ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Eco – Overall ณ ดล วัฒนธรรม ทีมV-ARE PRO GARAGE RACING TEAM

ประเภทบุคคล Thailand Super Eco – Class C Plus ณ ดล วัฒนธรรม ทีม V-ARE PRO GARAGE RACING TEAM , ประเภทบุคคล Thailand Super Eco – Class C ชนัญชิชา ธนัฐิธาดากุล ISM Racing Team

ส่วนแชมป์ประจำปี 2022 ประเภททีมนั้นประกอบด้วย รุ่น Thailand Supercar GT3 – Overall B-Quik Absolute racing, Thailand Supercar GTM – Overall Vattana PSC Motorsport, Thailand Supercar GTC – Overall FORD-CRE-LANOTEC-HELL RACING, Thailand Supercar GTC – Production Toyota Gazoo Racing Team Thailand

Thailand Super Pickup – Overall ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG, Thailand Super Pickup – Class A ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG, Thailand Super Pickup – Class B ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG, Thailand Super Pickup – Class C ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG

Thailand Super Compact YK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco, Thailand Super Eco – Overall V-ARE PRO GARAGE RACING TEAM และ Thailand Super Eco – Class C Plus V-ARE PRO GARAGE RACING TEAM

ส่วนรางวัลนักแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยม ประกอบด้วย นันท์ชญาน์ นำโชคชัยเจริญ, ณ ดล วัฒนธรรม, ฐนภัทร สุทธิสว่าง, ชนกนันท์ นันทมานพ, แพรวพรรณ ธรรมลาภา, กรีติ ตรีเนตร, อะกิ จิตรานุวัฒน์, กิตติพงษ์ นิภาพันธ์, เขมรัช ขอนพุดชา, ทัศนพล อิทรภูวศักดิ์