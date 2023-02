ทีมชาติเบลเยียมประกาศแต่งตั้ง โดเมนิโก เทเดสโก อดีตผู้จัดการทีม ไลป์ซิก ให้เข้ามาทำหน้าที่กุนซือคนใหม่ทางการ

โดย เบลเยียม แยกทางกับ โรเบร์โต มาร์ติเนซ กุนซือคนก่อนหลังจบศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ผ่านมา หลังเจ้าตัวพาทีมทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยการตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย และยังไม่มีใครเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชแทน

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023