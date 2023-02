คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าซูเปอร์สตาร์ อัล นาสเซอร์ เปิดใจหลังยิงทะลุ 500 ประตูในการเล่นเกมลีกอาชีพหลังเหมาคนเดียว 4 ลูกในเกมซาอุดี โปร ลีก

โดย โรนัลโด ระเบิดฟอร์มหลังเหมาคนเดียว 4 ประตูในเกมพา อัล นาสเซอร์ บุกถล่ม อัล เวห์ดา เกมซาอุดี โปร ลีก ซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 9 ก.พ.

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ซีอาร์ เซเว่น” ยิงประตูที่ 5 ในลีกซาอุดีอาระเบียจากการลงเตะไปแล้ว 3 นัด พร้อมนับเป็นแฮตทริกหนที่ 61 ในอาชีพของเจ้าตัว และยังเป็นการซัลโวเฉพาะกับเกมลีกอาชีพรวม 5 สโมสรประกอบด้วย สปอร์ติง ลิสบอน, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด, ยูเวนตุส และอัล นาสเซอร์ เป็นประตูที่ 503 แล้วด้วย

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023