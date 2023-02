เอเยนต์ของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ แนวรุก ลิเวอร์พูล ออกโรงปัดข่าวลือที่ว่านักเตะในความดูแลของตัวเองจะย้ายออกจาก “หงส์แดง” หากไม่ได้ตั๋วไปยูซีแอลซีซั่นหน้าว่าไม่เป็นความจริง

ก่อนหน้านี้มีรายงานจาก “ฟิชาเฆส” สื่อสเปนว่า ซาลาห์ มีโอกาสที่จะย้ายออกจาก ลิเวอร์พูล หากทีมไม่สามารถคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาลหน้าได้ ทั้งๆ ที่เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี 2025

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 27, 2023