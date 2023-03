คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือ เรอัล มาดริด พอใจผลงานลูกทีมที่เล่นได้ตามที่ต้องการในเกมเอาชนะ ลิเวอร์พูล 1-0 ศึกยูซีแอลพร้อมแจงเหตุในการที่สโมสรเปิดเพลง You’ll Never Walk Alone หลังจบแมตช์ดังกล่าว

เรอัล มาดริด จากสเปน และแชมป์เก่า เปิดสนาม ซานติอาร์โก เบร์นาเบว เอาชนะ ลิเวอร์พูล จากอังกฤษ 1-0 ในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. จากประตูของ คาริม เบนเซมา นาที 78

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ราชันชุดขาว” ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวมสองนัด 6-2 พร้อมเป็นการชนะ “หงส์แดง” แมตช์ที่ 8 จาก 10 นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันในรายการนี้

หลังเกม อันเชล็อตติ ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของทีมว่า “ผมคิดว่าเราจัดการเกมได้ดี เราไม่ได้ป้องกันด้วยการบล็อกต่ำ และเราพยายามใช้บอลให้ดี เรามีโอกาส และเราแข็งแกร่งในแนวหลัง มันเป็นเกมที่เราต้องการ”

Pretty special moment at full time whistle. Real Madrid playing You'll Never Walk Alone on the tannoy as a gesture of thanks to Liverpool for their gesture of support following the death of Madrid honorary president Amancio Amaro before the first leg. pic.twitter.com/DHO0gzqTFZ

— Phil Kitromilides (@PhilKitro) March 15, 2023