เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และอาร์แซน เวนเกอร์ อดีตบรมกุนซือของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอาร์เซนอล ได้รับการเชิญให้เข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก หรือฮอลล์ ออฟ เฟม พรีเมียร์ลีก เป็นที่เรียบร้อย

โดยอดีต 2 กุนซือระดับตำนานดังกล่าวต่างพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากในพรีเมียร์ลีก เริ่มจาก เซอร์อเล็กซ์ ที่พา แมนฯ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ได้มากที่สุดถึง 13 สมัยระหว่างการคุม “ปีศาจแดง” ในปี 1986–2013

ขณะที่ เวนเกอร์ ก็พา อาร์เซนอล ซิวแชมป์ได้ 3 สมัยระหว่างการคุม “ปืนใหญ่” ในปี 1996–2018 และสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล 2003-04 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีทีมใดสามารถทำลายสถิติได้

Two legends who helped define the Premier League.

Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3

— Premier League (@premierleague) March 29, 2023