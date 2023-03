True5G PRO HUB ยานแห่งอนาคตที่จะทะยานสู่โลกแห่งการสำรวจ ค้นพบ และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สู่ทุกความเป็นไปได้บนโลกใบใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด ในรูปแบบ Immersive Discovery ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

True5G PRO HUB เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ได้แก่ “สยามพิวรรธน์ – ทรู – กันตนา กรุ๊ป” พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และความชอบของคนรุ่นใหม่ทั้งสายเกมเมอร์, สายไลฟ์สไตล์สุดป๊อป และสายความรู้พัฒนาความรู้ด้วย Future Skills ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่

True5G PRO HUB: The Space of Immersive Discovery ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ 3 ยักษ์ใหญ่จาก 3 วงการธุรกิจ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ทรู เทคคอมปานี ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย และกันตนา กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจคอนเทนต์และโปรดักชั่นแนวหน้าของเมืองไทย เล็งเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในไลฟ์สไตล์และความชอบของกลุ่ม GEN Z ที่ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศและโลกในทุกวันนี้ สู่การสร้างสรรค์พื้นที่ และรูปแบบกิจกรรมที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง โดย True5G PRO HUB มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบ “SpaceCraft to The Immersive Discovery Space” เปรียบเสมือนยานแห่งอนาคตที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสู่โลกแห่งการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งแนวคิด SpaceCraft ยังสามารถสะท้อนตัวตนและจุดมุ่งหมายของที่แห่งนี้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยคำว่า Space สื่อถึงพื้นที่แห่งการรวมพลังคนรุ่นใหม่ที่นำไปสู่ทุกความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเหมือนจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล และ Craft สื่อถึงพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต โดยแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซน ครอบคลุมพื้นที่สำหรับการเล่นสนุก การเรียนรู้ และการพักผ่อน ได้แก่

BATTLE ARENA

โถงกลางขนาดใหญ่บนพื้นที่ขนาด 787 ตารางเมตร โอบล้อมด้วยจอ LED ถึง 3 จอ ให้บรรยากาศการแข่งขันประลองฝีมือที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างหลากหลายตามการจัดวางที่ต้องการในพื้นที่ พร้อมทั้งโซนอาหารและเครื่องดื่มและยังเป็นโถงใหญ่ในพื้นที่ที่สามารถไปพื้นที่อื่นๆ ได้อีกโดยที่สามารถจุคนได้มากถึง 600 คน

MVP SPACE

พื้นที่ขนาด 90 ตารางเมตร กั้นด้วยกระจกใส สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบจากพื้นที่ข้างในสู่ข้างนอกได้ชัดเจน พร้อมวิวเมือง 180 องศาและม่านกั้นเปิดปิดที่สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความสามารถควบคุมแสงภายในห้องได้ตามที่ต้องการ



PLAY ROOM

โซนสำหรับเกมเมอร์และผู้ที่ต้องการท่องโลกไซเบอร์ด้วยอุปกรณ์ระดับ hi-end ในพื้นที่มีขนาด 40 ตารางเมตร ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สเปคสูง จำนวน 10 เครื่อง อุปกรณ์เกมมิ่ง และเก้าอี้เกมมิ่งระดับ hi-end

DUNGEON (MOON ROOM)

ห้องจัดแสดงที่มีพระจันทร์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง พร้อมด้วยระบบควบคุมแสงและไฟสุดล้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อม ด้วยดวงดาวและจักรวาล สามารถใช้จัดแสดงผลงานศิลปะ สินค้า NFT หรืออาร์ตทอยต่างๆ

BOOST CAMP

ห้องส่วนตัวพิเศษหรือห้อง VIP ที่สามารถมาตั้งตี้บูสต์อัพสกิลเพลย์ พร้อมวิวเมืองได้แบบเอ็กคลูซีฟซึ่งภายในห้องประกอบด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูง แบ่งเป็นห้องสำหรับคอเกมคอมพิวเตอร์รวมถึงฮาร์ดคอร์เกมเมอร์โดยเฉพาะพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์สเปคสูงระดับ hi-end จำนวน 5 เครื่อง อุปกรณ์เกมมิ่ง และเก้าอี้เกมมิ่งระดับ high-end และห้องสำหรับสายเกมคอนโซลซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเกมคอนโซลแนวเรโทรจนถึงตู้เกม arcade และเครื่องเกมยอดนิยมในยุคปัจจุบันอย่างเครื่อง Play Station และ Nintendo Switch พร้อมทีวีและโซฟาสำหรับพักผ่อนโดยห้องที่กล่าวไปนี้สามารถเป็นห้องซ้อม ห้องแข่ง ห้องประชุม หรือจัดงานปาร์ตี้ขนาดเล็กได้

PvP ROOM

โซนห้องส่วนตัวพิเศษไซต์มินิ จำนวน 3 ห้อง ซึ่งห้องนี้สามารถใช้เป็นห้องแข่ง ห้องประชุม ห้องจัดเทรนนิ่ง ห้องเรียน ห้อง workshop หรือจัดปาร์ตี้ขนาดเล็กได้

PvE ROOM

โซนห้องสตรีมมิ่งแบบส่วนตัว ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสตรีมเกมแบบครบวงจร เช่น กล้อง และการ์ดแคปเจอร์ สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตหรือสตรีมเมอร์ที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การเล่นหรือการซ้อมให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และห้อง VR Game ที่รองรับการเล่น Game VR ด้วยเครื่องคอนโซลยอดนิยม อย่าง Play Station 5 และอุปกรณ์อย่าง Play Station VR 2

นายเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า True5G PRO HUB เปรียบเสมือนยานแห่งอนาคตที่จะพาผู้คนไปสำรวจโลกใบใหม่ที่จะเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ เพราะเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต สยามดิสคัฟเวอรี่จึงเปรียบเหมือนท่าอวกาศยานอันเป็นที่ตั้งของยานแห่งอนาคตลำนี้ ซึ่งด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางสยาม ที่เป็นทั้งย่านธุรกิจ การศึกษา และแหล่งรวมไลฟ์สไตล์หลากหลายของผู้คนทุกกลุ่ม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ True5G PRO HUB เป็นคอมมิวนิตี้แลนมาร์คของคนรุ่นใหม่ที่จะเต็มไปด้วยสีสัน ความสุข ความสนุก และความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกด้วยกัน #ComePlayWithUs

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความคาดหวังต่อเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในวิถีไลฟ์สไตล์อย่างมาก ซึ่งตรงกับความตั้งใจของ ทรู เทคคอมปานี ที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปตอบโจทย์ทุกวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการร่วมสร้างสรรค์ True5G PRO HUB แห่งนี้ โดยนำความเป็นผู้นำทั้งด้านโครงข่ายโทรคมนาคม 5G และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกลุ่มทรู เข้าร่วมเติมเต็มกับพันธมิตรชั้นนำ ทั้งในส่วนของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่เร็ว แรง และความหน่วงต่ำ ทำให้ทรูเป็นเสมือนแหล่งพลังงานที่จะขับเคลื่อนยานแห่งอนาคตลำนี้ให้ลื่นไหล พร้อมทะยานไปสู่อนาคตได้อย่างไม่มีสะดุด สามารถตอบโจทย์ผู้มาเยือนยานแห่งนี้ทั้งสายเกมเมอร์, สายไลฟ์สไตล์ และสายเทคเซฟวี่ ที่สนใจเสริมทักษะพัฒนาตัวเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัดแท้จริง

นายจิรัจ กัลย์จาฤก ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า True5G PRO HUB จะเป็นยานแห่งอนาคตที่จะไม่หยุดนิ่ง ด้วยความเชี่ยวชาญของ กันตนา กรุ๊ป ที่เป็นผู้นำธุรกิจคอนเทนต์และโปรดักชั่นแนวหน้าของเมืองไทย รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตในโปรเจ็คค์นี้ กันตนากรุ๊ปจึงเปรียบเสมือนผู้ดูแลหน่วยบัญชาการในการบริหารจัดการและพัฒนาคอนเทนต์และกิจกรรมต่างๆ ให้ True5G PRO HUB แห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันที่ไม่หยุดนิ่ง ที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งสายเกมเมอร์, สายไลฟ์สไตล์สุดป๊อป และสายความรู้ที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วย Future Skills ที่กำลังเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการค้นหาตัวตนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตอย่างสนุกสนาน และต่อยอดเครือข่ายคอมมิวนิตี้ที่มีความสนใจเดียวกันได้อย่างสร้างสรรค์

การเกิดขึ้นของโลกใบใหม่อย่าง True5G PRO HUB จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการพบปะ เรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทักษะแห่งอนาคตให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งยังสามารถรองรับความต้องการของผู้คนในยุคดิจิทัลได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับในเชิงการท่องเที่ยวที่มองหาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่ True5G PRO HUB จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ผู้สนใจสามารถเข้าชม และใช้บริการ True5G PRO HUB ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้ทาง facebook fanpage: PRO HUB THAILAND และเว็บไซต์ www.prohubthailand.com